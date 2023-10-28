НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров предрек огромную катастрофу в случае уничтожения Газы

Источник:
Sibnet.ru
594 12

Уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 миллионов жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — сказал Лавров в интервью агентству БелТА.

По его мнению, нужно искать мирное решение, а «не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе».

Также Лавров упрекнул США в том, что они провели выборы в Газе, хотя Россия предупреждала о радикальных настроениях в обществе.

«Вот такая бесшабашность в их политике, если это только не холодный расчет, заключающийся в том, чтобы любыми методами создавать раздражители и спровоцировать нестабильность, а потом самим приходить и разруливать по своему усмотрению», — отметил глава МИД.

Еще по теме
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе
Рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордного минимума
Чиновники Евросоюза назвали Венгрию внутренней угрозой
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
Экс-советник Пентагона сообщил о разгроме спецназа США в Газе
Обсуждение (12)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
53
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
37
Маск призвал Запад заключить мир с Россией
34
Кремль пообещал, что мир больше не будет крутиться вокруг США
30
Экс-советник Пентагона сообщил о разгроме спецназа США в Газе
24
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком