Уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 миллионов жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — сказал Лавров в интервью агентству БелТА.

По его мнению, нужно искать мирное решение, а «не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе».

Также Лавров упрекнул США в том, что они провели выборы в Газе, хотя Россия предупреждала о радикальных настроениях в обществе.

«Вот такая бесшабашность в их политике, если это только не холодный расчет, заключающийся в том, чтобы любыми методами создавать раздражители и спровоцировать нестабильность, а потом самим приходить и разруливать по своему усмотрению», — отметил глава МИД.