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Частное затмение Луны произойдет в ночь на 29 октября

Источник:
Sibnet.ru
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Полнолуние
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Частное затмение Луны, при котором 12% видимого диска спутника погрузится в земную тень, можно наблюдать на всей территории России в ночь на воскресенье, 29 октября, сообщила пресс-служба Московского планетария.

В европейской части России затмение будет наблюдаться перед полуночью. В Сибири — во второй половине ночи. На Дальнем Востоке оно произойдет под утро, на закате Луны, но и там его можно будет наблюдать.

Лунное затмение начнется в 21:01 мск и продлится 4 часа 25 минут. В 22:35 мск Луна полностью погрузится в земную полутень. В это время будет хорошо различимо потемнение западного края.

Максимальная фаза затмения ожидается в 23:14 мск. Астрономы не исключают, что явление будет сопровождаться покраснением южного его края. В 23:53 мск Луна покинет земную тень, а в 01:26 мск 29 октября выйдет из полутени нашей планеты.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Овен. Рядом с ней будет сиять яркий Юпитер и несколько других ярких звезд.

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