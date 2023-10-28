Частное затмение Луны произойдет в ночь на 29 октября

Частное затмение Луны, при котором 12% видимого диска спутника погрузится в земную тень, можно наблюдать на всей территории России в ночь на воскресенье, 29 октября, сообщила пресс-служба Московского планетария.

В европейской части России затмение будет наблюдаться перед полуночью. В Сибири — во второй половине ночи. На Дальнем Востоке оно произойдет под утро, на закате Луны, но и там его можно будет наблюдать.

Лунное затмение начнется в 21:01 мск и продлится 4 часа 25 минут. В 22:35 мск Луна полностью погрузится в земную полутень. В это время будет хорошо различимо потемнение западного края.

Максимальная фаза затмения ожидается в 23:14 мск. Астрономы не исключают, что явление будет сопровождаться покраснением южного его края. В 23:53 мск Луна покинет земную тень, а в 01:26 мск 29 октября выйдет из полутени нашей планеты.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Овен. Рядом с ней будет сиять яркий Юпитер и несколько других ярких звезд.