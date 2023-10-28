Судьи отменили 825‑й гол Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 825-ю шайбу в НХЛ, но гол был отменен.

Овечкин поразил ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Однако судьи, посмотрев видеоповтор, отменили гол из-за офсайда. Таким образом, россиянин лишился 825-го гола в карьере в НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин также отметился результативной передачей.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.