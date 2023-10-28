Смартфоны на Android подорожают из‑за чипа

Рост стоимости смартфонов на базе Android произойдет в 2025 году, это будет связано с появлением дорогостоящего нового процессора.

В конце 2024 года Qualcomm выпустит новый процессор Snapdragon 8 Gen 4, производительность чипа выйдет на удивительный уровень. Однако стоимость чипа будет рекордной, что непосредственно повлияет на цены, приводит издание SamMobile мнение аналитиков.

Первые устройства на базе Snapdragon 8 Gen 4 появятся на рынке в начале 2025 года. Точно неизвестно, насколько дорогим будет этот процессор, но любое повышение цен вполне могут переложить на потребителей. Стоимость чипов для производителей смартфонов является коммерческой тайной.

По словам инсайдеров, скорее всего, подорожают смартфоны серий Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, OnePlus 13, Xiaomi 15 и другие девайсы.

Устройства линейки Google Pixel не должны подорожать, так как американская компания использует процессор собственной разработки.