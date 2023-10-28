Подозреваемый в стрельбе в Льюистоне найден мертвым

Инструктор по стрельбе, разыскиваемый за массовое убийство в Льюистоне

Инструктор по стрельбе Роберт Кард, подозреваемый в массовом расстреле в Льюистоне (штат Мэн), найден мертвым, сообщила губернатор штата Джанет Миллс.

«Я стою здесь, чтобы сообщить, что полиция штата обнаружила тело Роберта Карда в Лисбоне. Он мертв», — сказала Миллс в пятницу на пресс-конференции. Она добавила, что президент США Джо Байден уже проинформирован об этом.

Глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак сообщил, что Кард покончил с собой.

Стрельба в городе Льюистон с населением порядка 40 тысяч человек произошла вечером 25 октября произошла стрельба. Нападавший, по информации СМИ, вооруженный штурмовой винтовкой с оптическим прицелом, ворвался в ресторан и боулинг-клуб и открыл огонь по посетителям. 40-летний Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию

По последним данным, жертвами стрельбы стали 18 человек, 13 получили ранения. Как отмечает телеканал NBC News, число погибших примерно равняется среднему количеству убийств в штате Мэн за год.