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Подозреваемый в стрельбе в Льюистоне найден мертвым

Источник:
Sibnet.ru
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Инструктор по стрельбе, разыскиваемый за массовое убийство в Льюистоне
Инструктор по стрельбе, разыскиваемый за массовое убийство в Льюистоне
Фото: © Lewiston Police Department

Инструктор по стрельбе Роберт Кард, подозреваемый в массовом расстреле в Льюистоне (штат Мэн), найден мертвым, сообщила губернатор штата Джанет Миллс.

«Я стою здесь, чтобы сообщить, что полиция штата обнаружила тело Роберта Карда в Лисбоне. Он мертв», — сказала Миллс в пятницу на пресс-конференции. Она добавила, что президент США Джо Байден уже проинформирован об этом.

Глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак сообщил, что Кард покончил с собой.

Стрельба в городе Льюистон с населением порядка 40 тысяч человек произошла вечером 25 октября произошла стрельба. Нападавший, по информации СМИ, вооруженный штурмовой винтовкой с оптическим прицелом, ворвался в ресторан и боулинг-клуб и открыл огонь по посетителям. 40-летний Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию

По последним данным, жертвами стрельбы стали 18 человек, 13 получили ранения. Как отмечает телеканал NBC News, число погибших примерно равняется среднему количеству убийств в штате Мэн за год.

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