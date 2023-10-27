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«Яндекс» объяснил рост цен на такси

Источник:
Sibnet.ru
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Цены на такси «Яндекса» в России растут из-за нехватки машин экономкласса и водителей, а также увеличения спроса, говорится в отчетности «Яндекса» за третий квартал 2023 года.

«В такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей экономкласса», — приводит РБК документ.

«Яндекс» отметил, что в третьем квартале приток новых водителей в России сократился на 15% год к году. Но компания увеличила субсидии водителям на 66% по сравнению с прошлым годом.

В сентябре количество уникальных пользователей «Яндекс Такси» достигло 43,5 миллиона пользователей. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом и на 3% выше показателя июня 2023 года.

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Экономика #Транспорт и дороги #Деньги
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