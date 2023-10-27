Банк России поднял ключевую ставку сразу до 15%

Совет директоров Банка России в четвертый раз подряд поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 15%, говорится в сообщении ЦБ.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования», — сказано в сообщении.

Банк России отметил, что «исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее». «В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — отметил ЦБ.

«Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынка в оставшемся 2023-м и, прежде всего, в 2024 году», — сказал РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Если предпринятые шаги ЦБ дадут эффект и тренд в инфляции будет переломлен, то уже на следующем заседании (оно запланировано на 15 декабря) Банк России не будет повышать ставку, считает портфельный управляющий УК «Первая» Софья Кирсанова.