ООН обвинила Израиль в военных преступлениях

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани назвала военным преступлением блокаду и бомбардировки населенных районов сектора Газа.

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», — приводит РИА Новости заявление Шамдасани.

По данным местных органов здравоохранения на четверг, в секторе Газа погибли более семи тысяч человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ракетных ударах по 250 целям ХАМАС за прошедшие сутки. Среди них названы «туннели, оперативные командные центры и стартовые площадки».

Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

Израильские военные в ответ начали операцию «Железные мечи», в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.