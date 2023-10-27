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Ученые воссоздали внешность известной мумии Перу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © phys.org

Ученые воссоздали лицо самой известной мумии Перу — девочки-подростка из племени инков, принесенной в жертву во время ритуала более 500 лет назад.

Бюст из силикона изображает молодую женщину с выраженными скулами, черными глазами и смуглой кожей. Его создала команда польских и перуанских ученых совместно со шведским скульптором, специализирующимся на реконструкции лиц.

Американский антрополог Йохан Рейнхард обнаружил мумию в 1995 году на высоте более 6 тысяч метров на заснеженном вулкане Ампато. Ее называют «Ледяная дева инков» или Хуанита.

Согласно антропологическим исследованиям, Хуанита была принесена в жертву между 1440 и 1450 годами нашей эры, когда ей было от 13 до 15 лет. Ее рост составлял 1,40 метра, вес — 35 килограммов, она была хорошо накормлена.

Вероятной причиной смерти стал сильный удар в правую затылочную долю, узнали исследователи из Университета Джона Хопкинса, которые провели КТ-сканирование.

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