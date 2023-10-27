Сменившая российское гражданство пловчиха установила рекорд Франции

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова установила рекорд Франции на короткой воде на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем.

На чемпионате Франции 23-летняя пловчиха побила рекорд олимпийской чемпионки Лор Маноду, финишировав с результатом 15 минут 33,42 секунды. Этот рекорд являлся старейшим на короткой воде. Он был установлен в 2004 году.

Кирпичникова в мае сменила российское гражданство на французское.

Пловчиха в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио).

На чемпионате мира-2023 спортсменка выступали в составе сборной Франции и заняла четвертое место на 1,5 тысячи метров вольным стилем. В июне стала чемпионкой Франции на дистанции 400 метров вольным стилем.