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Сменившая российское гражданство пловчиха установила рекорд Франции

Источник:
Sibnet.ru
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Анастасия Кирпичникова
Фото: © @nasta.kirpichnikova

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова установила рекорд Франции на короткой воде на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем.

На чемпионате Франции 23-летняя пловчиха побила рекорд олимпийской чемпионки Лор Маноду, финишировав с результатом 15 минут 33,42 секунды. Этот рекорд являлся старейшим на короткой воде. Он был установлен в 2004 году.

Кирпичникова в мае сменила российское гражданство на французское.

Пловчиха в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио).

На чемпионате мира-2023 спортсменка выступали в составе сборной Франции и заняла четвертое место на 1,5 тысячи метров вольным стилем. В июне стала чемпионкой Франции на дистанции 400 метров вольным стилем.

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