Российский «Кинжал» стал средством сдерживания НАТО

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» приобрел значение, как средство сдерживания НАТО, пишет издание Military Watch Magazine, отметив, что оснащенные им сверхзвуковые истребители МиГ-31 начали дежурство над Черным морем.

«Кинжал» — авиационный вариант оперативно-тактической ракеты «Искандер» — приобретает все большее значение как асимметричное средство противодействия угрозам НАТО, считают эксперты издания.

Этот комплекс, к примеру, способен оставить без аэродромов многочисленную боевую авиацию НАТО. «Кинжал» доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции, поражая защищенные объекты, где проходили совещания военного руководство и иностранных военных советников.

Military Watch Magazine привело в пример также инцидент в центре Киева, когда, установленная там зенитная батарея Patriot высадила в летящий на нее «Кинжал» весь боекомплект. Но ракета все равно прилетела, уничтожила радар и пять пусковых установок.

Издание указало, что список носителей «Кинжала» расширился. Помимо МиГ-31К в него вошел ударный истребитель МиГ-31И, фронтовой бомбардировщик Су-34, дальний ракетоносец Ту-22М3. Для самолета пятого поколения Су-57 создается уменьшенный вариант ракеты.