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Вышел трейлер сериала «Отмороженные» про перемещение во времени

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Отмороженные» расскажет о четырех бандитах из 90-х, которые резко оказываются в 2022 году. Проект выйдет эксклюзивно в видеосервисе Wink.

События сериала стартуют в конце 1990-х. Четыре бандита приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году.

Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек.

Самое страшное — близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей возлюбленной.

Главные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский.

Премьера сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября эксклюзивно в Wink.


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