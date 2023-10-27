Лидер Русской весны Царев тяжело ранен в Крыму

Один из лидеров Русской весны, бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии раба Божьего Олега», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

По информации телеграм-канала «112», покушение произошло в Ялте. Ночью к дому Царева съехались силовики и машины скорой помощи.

Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы от «Партии регионов», заместителем главы фракции. В 2014 году поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР).

На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность Украины» и «попытку свержения конституционного строя».

Впоследствии отошел от политики и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.