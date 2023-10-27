Российский спецназ придумал «тактику загнанного зверя»

Спецназ «Сибирь» Южной группировки войск стал применять против украинских подразделений «тактику загнанного зверя», рассказал боец с позывным Чалый.

«Работаем за Клещеевку, соответственно, чтобы к Клещеевке никакого подхода не было, по максимуму делаем все возможное. В данный момент работаем 80-м и 120-м (минометы калибра 82 и 120 миллиметров) в паре, бывает и по отдельности», — пояснил в интервью РИА Новости Чалый.

По его словам, такая тактика эффективно используется против пехоты: при обнаружении группы противника сначала открывают огонь из 82-миллиметрового миномета, загоняя его в окопы, укрытия или блиндажи.

«Туда наведен уже 120-й. Как правило, пути противника обычно предсказуемы и вариантов побега нет, соответственно, есть определенные зоны дислокации, которые мы выучили, и по этим наблюдениям наводимся по этим точкам — 80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», — отметил боец спецназа «Сибирь».