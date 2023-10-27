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Чиновники Евросоюза назвали Венгрию внутренней угрозой

Источник:
Politico
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Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Поведение властей Венгрии, в частности контакты премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, становятся все большей угрозой для Евросоюза, пишут европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

«Поднимаются вопросы о том, можем ли мы по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру», сказал газете The Guardian слова одного из источников. Углубление проблем с Венгрией ставит под угрозу принятие общих решений по стратегически важным вопросам, отметил чиновник.

Нарастающие трения в отношениях между Венгрией и ЕС неофициально признают и в Будапеште, приводит РБК материал газеты. Один из высокопоставленных венгерских чиновников сказал о существовании «большей неопределенности относительно будущего»

Напряжение в отношениях Венгрии и Евросоюза проявляется и в публичных заявлениях. В конце октября Орбан сравнил обязательства страны перед Евросоюзом с советской оккупацией. Он заявил, что стране раньше приходилось «плясать под дудку» Москвы, а теперь то же самое пытается делать ЕС.

Орбан встретился с Путиным в середине октября, российский президент тогда лестно отозвался об отношениях двух стран, которые десятилетиями строились «исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого».

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