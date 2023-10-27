Россия в ближайшие месяцы может достичь тактических успехов в ходе военных действий на Украине, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Это динамичный конфликт, и нам нужно помнить, что Россия все еще сохраняет наступательный потенциал», — цитирует РБК Кирби. В этой связи он обратил внимание на активизацию боев на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.

Российское Минобороны в середине октября заявило, что российские войска улучшили свои позиции в районе Авдеевки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Тогда же президент Владимир Путин сказал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение на линии соприкосновения «на большом довольно пространстве», в том числе на купянском, авдеевском и запорожском направлениях.

Представитель Белого дома напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что если поставки западных вооружений Украине прекратятся, то «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».