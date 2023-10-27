Разработчики приложения для тестирования производительности устройств AnTuTu составили свежий рейтинг Android-смартфонов по соотношению цена/мощность. Не у всех устройств есть глобальные версии.

При составлении учитывалась стоимость смартфонов в Китае и количество баллов, набранных в бенчмарке AnTuTu.

Лидером в ценовой категории до 1999 юаней (26 тысяч рублей по текущему курсу) стал смартфон Redmi Note 12 Turbo, который в России называется Xiaomi Poco F5 и стоит примерно 38 тысяч рублей в розничных магазинах.

Победитель категории 2000-2999 юаней (26-39 тысяч рублей) — Nubia Z50. В России это устройство не продается. На AliExpress его можно найти в среднем за 53 тысячи рублей, но лучше отказаться от покупки, так как в телефоне нет русского языка.

iQOO Neo8 Pro — победитель в ценовой категории 3000-3999 юаней (39-52 тысячи рублей). У него тоже нет глобальной версии.

«iQOO Neo8 Pro для использования в России вполне пригоден. В нем есть русский язык, из шести диапазонов российского 4G поддерживаются пять. Сервисы Google тоже поддерживаются и работают, просто их нужно найти и установить в предустановленном китайском магазине приложений», — прокомментировал «Российскойгазете» эксперт в области мобильной электроники Евгений Харитонов.

Лидером категории 4000-4999 юаней (52-64 тысячи рублей) стал Nubia Red Magic 8S Pro — этот смартфон тянет любые игры. Его отличительная особенность — встроенный вентилятор с подсветкой, который видно сквозь заднюю крышку в корпусе.

В категории выше 5000 юаней (64 тысяч рублей и выше) победил iQOO 11 Pro. У смартфона только китайская версия, но есть русский язык. В России стоит от 80 тысяч рублей.