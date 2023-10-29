Евросоюз испугала перспектива в одиночку содержать Украину

Основная тяжесть помощи Украине ляжет на плечи Евросоюза в случае, если Соединенные Штаты полностью переключаться на поддержку Израилю, и эта перспектива пугает европейские страны, пишет авторитетная японское издание Nihon Keizai Shimbun.

В случае серьезного обострения ситуации на Ближнем Востоке, единственным субъектом, который может помочь Израилю, являются США. Вашингтон переключится на это направление. Тогда в основном помогать Украине придется Европе, отмечает издание.

Если конгресс не одобрит новую помощь, то поддержка Украины со стороны США продлится, вероятно, только до декабря. Но Европа не готова к резкому сокращению финансирования со стороны США, особенно в военной области.

Ситуация ухудшится, если на президентских выборах в США, которые пройдут в 2024 году, переизберут Трампа. По оценке многих экспертов, он может занять позицию «мы мало что можем сделать» в отношении конфликта на Украине. И это станет наихудшим сценарием для Украины и Европейского союза, заключает Nihon Keizai Shimbun.