Рейтинг поддержки Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня в 75% — на 11 процентных пунктов только за последний месяц, следует из данных социологической службы Gallup.

Рейтинг общественного одобрения работы президента США также достиг рекордного минимума в 37% по сравнению с 41% в сентябре, приводит ТАСС данные Gallup.

По мнению портала Axios, «безоговорочная поддержка Израиля» в палестино-израильском конфликте со стороны Байдена отталкивает от него демократов. Так, проведенный в феврале ежегодный опрос Gallup показал, что впервые за 20 лет однопартийцы президента больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам.

Опрос Gallup был проведен среди примерно тысячи совершеннолетних американцев по всей стране в период с 2 по 23 октября.