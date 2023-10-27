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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ПВО сбила беспилотник у Курской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Российские средства ПВО сбили над городом Курчатовым, где расположена Курская АЭС, беспилотник самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны России.

«26 октября в районе 21.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Позднее российское военное ведомство сообщило, что над территорией Курской области был в 23.50 мск сбит еще один беспилотный аппарат самолетного типа.

Подробностей о пострадавших или разрушениях Минообороны не приводит.

Тема: Военная операция на Украине
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