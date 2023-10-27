Раскрыты подробности 23‑го сезона сериала «Тайны следствия»

Съемки 23-го сезона сериала «Тайны следствия» завершились и телеканал «Россия» рассказал, что зрителей ждут коварные преступления, сложнейшие дела, погони, драки и свидание на крыше.

В новом сезоне зрителей ждет насыщенная личная жизнь героев. В жизни Марии Швецовой после расставания с Луганским появляется новый поклонник. Она не воспринимает его всерьез, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым и психологом Верой Черняевой продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову.

Между тем, вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблева Швецова каждый день будет сталкиваться с изощренными преступниками и распутывать сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия.

По словам режиссера Максима Демченко, главная задача создателей сериала — поддержать уровень зрительского интереса. Для этого в новом сезоне появились необычные сцены на крыше, чтобы показать Петербург во всей красе, и усилилась интрига в любовной линии.

«В этом сезоне я впервые снималась на крыше. Никогда не была на крышах раньше, хотя, наверное, каждый житель нашего города должен это сделать: Петербург с такой высоты непередаваемо красив», — цитирует пресс-служба канала «Россия» исполнительницу главной роли Анну Ковальчук.