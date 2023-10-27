Объявлены участники команды звезд в шоу «Выжить в Самарканде»

Телеканал ТНТ объявил всех участников звездной команды реалити «Выжить в Самарканде», которые будут соревноваться с представителями из народа.

Участниками команды звезд стали певцы Влад Топалов и Митя Фомин, певицы Назима, Юлия Паршута, модель Вики Одинцова и комик Сергей Гореликов, которого зрители ТНТ знают по Comedy Club как Сержа Горелого и Турбо из группы USB.

При этом Фомин и Одинцова уже участвовали в экстремальном реалити-шоу «Звезды в Африке» вместе.

По правилам шоу «Выжить в Самарканде», команда знаменитостей соревнуется с народной командой. Им нужно проходить испытания, после которых победители отправляются жить в роскошный отель, а проигравшие живут в спартанских условиях.

Ведущие шоу — Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Премьера нового сезона пока не сообщается.