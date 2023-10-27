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Расширено число специальностей для альтернативной службы в армии

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министерство труда и социальной защиты утвердило список специальностей для прохождения альтернативной службы в армии, теперь это можно отдать долг Родине в колледже, ветеринарных клиниках и исследовательских центрах.

В списке 149 специальностей, в том числе врачи, медбратья, учителя, воспитатели, юрисконсульты, инженеры, экономисты, химики, агрохимики, повара. Также можно устроиться оленеводом, тренером, психологом, хореографом, звукорежиссером или пойти в артисты хора, балета и оркестра.

Также Минтруд расширил перечень учреждений, принимающих на работу альтернативщиков. К  816 организациям добавили еще 144. Это учреждения образования, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и социальной сферы.

В обновленный список попали управления мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения нескольких регионов, детский туберкулезный санаторий «Пушкинский» в Санкт-Петербурге, детский санаторий «Белокуриха» в Алтайском крае, национальные медицинские исследовательские центры в Москве, Новосибирской и Калининградской областях.

В перечень вошли Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске, несколько больниц, библиотек, перинатальных центров и реабилитационных клиник, ветеринарные лечебницы, интернаты для пожилых людей и инвалидов, социальные приюты для детей.

На альтернативную службу идут те, кто не хочет держать в руках оружие из-за своих убеждений или веры. А представители коренных северных народов могут отказаться от службы в армии без объяснения причин.

Если человек не желает служить в армии, за полгода до призыва он должен подать заявление в военкомат. В нем следует указать причины и обстоятельства, из-за которых он не хочет носить военную форму.

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Оборона #Армия
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