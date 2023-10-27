Телеканал ТНТ представил новые шоу и сериалы

ТНТ к 25-летию канала подготовил много сериалов и шоу, которые покажет в новом сезоне. Среди будущих премьер — российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь».

В новом сезоне зрители увидят продолжение сериалов-хитов. Среди них «Полярный», «Девушки с Макаровым», «СашаТаня», «Просто Михалыч», «Универ. 13 лет спустя», «Исправление и наказание», «Жуки» и «Гусар».

Из глобальных премьер телезрители увидят адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь» с историей любви бизнесмена и флористки. А также мультижанровая сага «Бедные смеются, богатые плачут», авторы которой обещают перезагрузить привычное понимание жанра семейной истории.

В эфир выйдут продолжения полюбившихся шоу («Шоу Воли», «Конфетка», «Новые звезды в Африке», «Выжить в Самарканде», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Вызов»).

Полностью новые шоу: «Сокровища императора» (реалити, где знаменитости проходят испытания в поисках клада в Китае), «Звездные танцы» (Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова будут учить артистов танцевать), «Невеста для экстрасенса» (участники «Битвы экстрасенсов» будут искать любовь), а также перезапуск «Фабрики звезд».