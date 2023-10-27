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Путин рассказал, как лично выбрал место для космодрома Восточный

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин лично выбирал место для строительства космодрома Восточный, об этом он рассказал на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

Изначально Роскосмос предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана неподалеку от Владивостока. Но затем специалисты решили, что на погодные условия в этом месте не очень хорошо подходят для запусков, вспомнил глава государства.

«Вот чтобы было понятно, я лично выбирал это место, просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром», — рассказал Путин.

Президент России отметил, что сама идея создания космодрома Восточный в начале прошлого десятилетия принадлежала ему.

«В какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов. И когда я сказал, что у России должен быть собственный настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка. Но потом мы все-таки начали этим заниматься», — рассказал российский лидер.

Восточный — космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Всего с 28 апреля 2016 года по 27 июня 2023 года выполнены 14 орбитальных пусков ракет-носителей.

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