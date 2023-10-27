Релиз последней песни The Beatles с Ленноном состоится в ноябре

Песня группы The Beatles «Now and Then» в исполнении Джона Леннона выйдет 2 ноября, а днем позднее состоится премьера клипа, сообщается на сайте группы.

Песня «Now and Then» была записана Ленноном под аккомпанемент фортепиано на кассете плохого качества в 1978 году. Раритет обнаружила жена музыканта Йоко Оно и передала Полу Маккартни в 1994 году.

При помощи новых технологий получилось почистить запись от шумов и восстановить голос Джона Леннона при помощи искусственного интеллекта. Музыканты были поражены результатом.

«Это было так, будто мы снова увидели его в комнате, поэтому это было очень эмоционально для всех нас. Знаете, как будто Джон был там, будучи очень далеко», сказал барабанщик группы Ринго Старр.

Джон Леннон был основателем группы The Beatles, в которой выступал как вокалист и гитарист. Артиста застрелил фанат в 1980 году. Тогда музыканту было всего 40 лет.