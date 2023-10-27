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Израиль призвал Россию «изгнать» приехавшую делегацию ХАМАС

Источник:
Sibnet.ru
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Израиль расценивает приглашение делегации палестинского исламистского движения ХАМАС в Москву как поддержку терроризма, заявило Министерство иностранных дел страны.

«ХАМАС — террористическая организация хуже, чем ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в России). <...> Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов ХАМАС», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Израиля призвал правительство России «немедленно изгнать террористов ХАМАС».

Представители палестинского движения во главе с членом политбюро Абу Марзуком прилетели в Москву в четверг, 26 октября. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, на переговорах обсуждали вопрос освобождения пленных.

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