НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Венгрия и Словакия выступили против выделения €50 млрд Киеву

Источник:
ТАСС
900 5
Премьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо
Фото: EU2016 SK / CC0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо на саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро.

Фицо аргументировал свое решение высоким уровнем коррупции на Украине. Внесение поправок в бюджет ЕС требует поддержки от всех 27 стран — членов сообщества, приводит ТАСС сообщения европейских СМИ.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Словакия и Бельгия также не поддержали призыв Еврокомиссии сделать дополнительные взносы в фонд бюджетной и военной помощи Украине.

Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование таких действий.

Фицо заявил перед отъездом на саммит, что Братислава будет выступать за «нулевую военную поддержку» Киева. По его мнению, ЕС «должен превратиться из поставщика оружия, которым является ныне, в миротворца».

Еще по теме
Рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордного минимума
Чиновники Евросоюза назвали Венгрию внутренней угрозой
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях
Белый дом допустил достижение Россией военных успехов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая серия сериала «Зимородок» выйдет на неделю позже из‑за траура
Стоит ли переобуваться в китайские шины
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России
Банк России поднял ключевую ставку сразу до 15%
«Яндекс» объяснил рост цен на такси
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

GammiPluh

удивительно, еврейских фашистов осудили

scorpion2777

Фашисты рассуждают о террористах

-2rist-

23 года это целое поколение! надо было ему как димон учителям сказать - мол космос это ж призвание!!!...

колобок11

Этим всё сказано!!! "даже не понимаю, как мы это упустили. Согласен. Такие вопросы не решаются в один...