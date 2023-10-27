Венгрия и Словакия выступили против выделения €50 млрд Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо на саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро.

Фицо аргументировал свое решение высоким уровнем коррупции на Украине. Внесение поправок в бюджет ЕС требует поддержки от всех 27 стран — членов сообщества, приводит ТАСС сообщения европейских СМИ.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Словакия и Бельгия также не поддержали призыв Еврокомиссии сделать дополнительные взносы в фонд бюджетной и военной помощи Украине.

Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование таких действий.

Фицо заявил перед отъездом на саммит, что Братислава будет выступать за «нулевую военную поддержку» Киева. По его мнению, ЕС «должен превратиться из поставщика оружия, которым является ныне, в миротворца».