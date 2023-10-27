Путина удивили зарплаты в космической отрасли

Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о повышении зарплат работников космической отрасли после встречи с молодыми специалистами.

Путин в Королеве встретился с молодыми учеными и специалистами в области космоса, ее участники подняли вопрос о зарплате.



«В среднем, конечно, по соответствующим регионам это (зарплата работников космической отрасли) получается в районе среднего, даже чуть ниже среднего, а должно быть выше. Согласен», — ответил президент.

Он пообещал подумать над этим, и напомнил, что для отдельных направлений высокотехнологичной деятельности «существует определенный порядок: к средней зарплате по региону должны получать там 100, 200%».

«Но это (космос), конечно, важнейшая сфера, даже не понимаю, как мы это упустили. Согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но совершенно точно, это надо делать (повышать зарплату)», — сказал Путин.

Кроме того, по словам президента, в региональном измерении на предприятиях космической отрасли зарплаты находятся ниже среднего уровня. Он признался, что для него это стало неожиданным.

«Я понимаю, что с кондачка такие вопросы не решаются, но все-таки руководители отрасли, правительство в целом должны обратить на это внимание», — сказал Путин.

На одном из ведущих российских предприятий космической отрасли — в ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» — по состоянию на январь 2023 года средняя зарплата составляла 56 тысяч рублей, говорил гендиректор Дмитрий Баранов.