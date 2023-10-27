Батальон из украинских пленных вошел в состав российских войск

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнослужащих, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — сказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко.

По его словам, после присяги батальон приступит к выполнению боевых задач. Настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить, отметил комбат.

Тищенко отметил, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений.