НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Батальон из украинских пленных вошел в состав российских войск

Источник:
РИА Новости
1247 16

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнослужащих, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — сказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко.

По его словам, после присяги батальон приступит к выполнению боевых задач. Настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить, отметил комбат.

Тищенко отметил, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений.

Тема: Военная операция на Украине
Российский спецназ придумал «тактику загнанного зверя»
Белый дом допустил достижение Россией военных успехов
Российская ПВО сбила беспилотник у Курской АЭС
Кремль оценил отказ Словакии от поставок оружия Украине
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая серия сериала «Зимородок» выйдет на неделю позже из‑за траура
Стоит ли переобуваться в китайские шины
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Обсуждение (16)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

GammiPluh

удивительно, еврейских фашистов осудили

scorpion2777

Фашисты рассуждают о террористах

колобок11

Этим всё сказано!!! "даже не понимаю, как мы это упустили. Согласен. Такие вопросы не решаются в один...

-2rist-

23 года это целое поколение! надо было ему как димон учителям сказать - мол космос это ж призвание!!!...