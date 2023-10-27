Вратарь ХК «Сибирь» добрался на игру бегом из‑за пробок

Пробки в Новосибирске испортили начало игры ХК «Сибирь» со «Спартаком», хоккеисты и болельщики опаздывали на матч. Вратарь Антон Красоткин, чтобы успеть на игру, пробежал два километра до нового ЛДС.

«Красоткину могло быть тяжело зайти в игру из-за пробок. Он попал в нее. Он оставил машину и два километра бежал. Может чуть-чуть устал перед игрой», — сказал главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски.

После вынужденной пробежки Красоткин отлично отработал на матче и даже отметился передачей, с которой забросил Федор Гордеев.

Из-за пробки в Новосибирске нападающий Тейлор Бек опоздал на раскатку, а капитан команды Николай Прохоркин возмущался, что по таким пробкам невозможно нормально доехать до арены. Сам Прохоркин успел на игру, но с матча его удалили до конца игры.

Многие болельщики тоже опоздали на игру. В первом периоде было очень много свободных мест, хотя все билеты на матч продали, но ко второму периоду все собрались. В итоге новосибирцы нанесли «Спартаку» поражение, выиграв со счетом 4:3.