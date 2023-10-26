Выписан первый штраф за плевок в общественном месте

Мужчина из Ярославской области станет первым жителем региона, которому выпишут штраф за плевок в общественном месте, сообщила региональная инспекция административно-технического надзора в телеграм-канале.

Нарушителя вычислили по видео, которое было опубликовано в соцсети «ВКонтакте». После привлечения к административной ответственности россиянину придется выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Кадры, о которых идет речь, были опубликованы в паблике «Ярославль LIVE» 15 октября. На них видно, как россиянин в лифте показывает в камеру средний палец, что-то говорит и плюет в объектив.

Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штрафы за плевки в общественных местах —1,5 тысячи за первое нарушение и 3 тысячи за повторное. Также будут платить тем, кто сообщит о плевках в общественных местах, выбросе мусора вне урн и незаконной расклейке объявлений.