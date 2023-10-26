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Представлены флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Презентация Xiaomi 14
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила новые флагманские смартфоны — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro на базе нового чипа от Qualcomm и с фирменной операционной системой Hyper OS.

Xiaomi 14-й серии получили процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это первый серийный аппарат на базе нового чипа от Qualcomm.

Смартфон получил 6,4-дюймовый дисплей AMOLED LTPO с разрешением 2670 х 1200 пикселей и поддержкой частоты 120 герц. Оснащен камерой Leica с тремя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый.

Xiaomi 14 имеет от 8 до 16 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт до 1 терабайта встроенной памяти. У младшей модели — батарея на 4610 мАч, проводная зарядка до 90 Вт и беспроводная до 50 Вт.

Xiaomi 14 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, разрешением QHD+, а также яркостью до 3000 нит. Объем оперативной памяти — от 12 до 16 ГБ, постоянной — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Устройство получило основную камеру Leica на 50 МП, а также ультраширокую и телеобъектив с таким же разрешением. Апертура — переменная (f/1,42-f/4,0).

Старшая модель имеет аккумулятор на 4880 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 120 Вт и беспроводной до 50 Вт.

Xiaomi 14 и 14 Pro стали первыми смартфонами с фирменной операционной системой Hyper OS. Она представляет собой сильно оптимизированный Android, который занимает на смартфоне 8,75 ГБ.

Оба устройства уже доступны для предзаказа в Китае. Xiaomi 14 обойдется минимум в 4 тысячи юаней (примерно 51 тысяча рублей по курсу на 26 октября 2023 года), а Xiaomi 14 Pro в 5 тысяч юаней (около 64 тысяч рублей).

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