Ученые узнали о ежедневной привычке, ускоряющей старение

Ученые из Университета штата Орегон обнаружили, что длительное воздействие синего света, излучаемого светодиодами, может привести к преждевременному старению.

В ходе экспериментов на плодовых мушках, чьи реакции на свет схожи с человеческими, исследователи обнаружили, что синий свет изменяет уровни специфических метаболитов в клетках. Эти изменения приводят к нарушению функций клеток и их преждевременной гибели.

Руководитель исследования Профессор Ядвига Гибултович отметила, что синий свет может активировать гены, защищающие организм от стресса, но для клеток это является значительным стрессовым фактором.

Ученые предупреждают, что светодиоды стали основным источником света в современном мире, что подвергает людей продолжительному воздействию синего света.

Но исследователи отмечают, что результаты исследования на мухах могут не полностью соответствовать последствиям для людей, учитывая более высокий уровень воздействия света, использованный в экспериментах.