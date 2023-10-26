Кремль оценил отказ Словакии от поставок оружия Украине

Отказ нового премьера Словакии Роберта Фицо поставлять оружие Украине не окажет существенного влияния на все поставки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несмотря на отказ нового словацкого премьера поставлять оружие Украине, на эту республику приходится «не такая большая доля», приводит РБК слова Пескова. Он также прокомментировал слова Фицо о том, что договариваться о мире на Украине следует России и США.

«Что касается США, то да, главным рулевым в этом процессе являются США, а вовсе не Киев. Поэтому, конечно, чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлеченностью в этот конфликт, тем дольше это все будет продолжаться. Но все равно это будет неспособно изменить ход событий, Россия достигнет своих целей», — сказал Песков.

Фицо до избрания говорил, что для Словакии собственные проблемы важнее украинских, после возвращения на пост премьера он подтвердил, что поставок вооружений Киеву больше не будет.