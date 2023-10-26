НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил отказ Словакии от поставок оружия Украине

Источник:
РБК
1198 6

Отказ нового премьера Словакии Роберта Фицо поставлять оружие Украине не окажет существенного влияния на все поставки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несмотря на отказ нового словацкого премьера поставлять оружие Украине, на эту республику приходится «не такая большая доля», приводит РБК слова Пескова. Он также прокомментировал слова Фицо о том, что договариваться о мире на Украине следует России и США.

«Что касается США, то да, главным рулевым в этом процессе являются США, а вовсе не Киев. Поэтому, конечно, чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлеченностью в этот конфликт, тем дольше это все будет продолжаться. Но все равно это будет неспособно изменить ход событий, Россия достигнет своих целей», — сказал Песков.

Фицо до избрания говорил, что для Словакии собственные проблемы важнее украинских, после возвращения на пост премьера он подтвердил, что поставок вооружений Киеву больше не будет.
Тема: Военная операция на Украине
Российский спецназ придумал «тактику загнанного зверя»
Белый дом допустил достижение Россией военных успехов
Российская ПВО сбила беспилотник у Курской АЭС
Батальон из украинских пленных вошел в состав российских войск
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая серия сериала «Зимородок» выйдет на неделю позже из‑за траура
Стоит ли переобуваться в китайские шины
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Обсуждение (6)
Картина дня
Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России
Банк России поднял ключевую ставку сразу до 15%
«Яндекс» объяснил рост цен на такси
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
53
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
37
Маск призвал Запад заключить мир с Россией
34
Кремль пообещал, что мир больше не будет крутиться вокруг США
30
Экс-советник Пентагона сообщил о разгроме спецназа США в Газе
23
Отравленный торт прислали на праздник российских летчиков