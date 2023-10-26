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Глава Палестины прилетит в Москву для переговоров с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Палестинский лидер Махмуд Аббас в скором времени посетит Москву и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Могу сказать, что уже скоро он [Аббас] совершит официальный визит в Москву, здесь будут переговоры с Владимиром Владимировичем [Путиным]», — цитирует ТАСС Богданова.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.


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