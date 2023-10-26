«Яндекс» удалит неактивные аккаунты

Аккаунты «Яндекс ID», в которых не было активности 2,5 года, будут удалены, сообщила пресс-служба компании.

Если учетная запись не используется 2,5 года, в течение месяца перед удалением компания начнет рассылать оповещение с предупреждением. Пользователям нужно будет подтвердить актуальность аккаунта и повысить меры защиты, в том числе путем подключения двухфакторной аутентификации.

«Владельцы аккаунтов зачастую забывают о созданных учетных записях или могут потерять к ним доступ. Неактивные аккаунты часто защищены старыми паролями, они наиболее уязвимы и в случае компрометации могут стать источником доступа к личной информации или использоваться для рассылки нежелательного или вредоносного контента», — объяснили представители «Яндекса».

Для сохранения учетной записи достаточно авторизоваться через «Яндекс ID» в любом сервисе или совершить какое-нибудь действие в самой учетной записи, например отправить письмо, сохранить фото или файлы на «Яндекс Диске».

В случае удаления неактивного профиля использовавшийся в нем логин повторно выбрать будет нельзя. До удаления в вышеуказанные сроки все данные из учетной записи можно скачать одним архивом. Также существует опция самостоятельного удаления профиля.