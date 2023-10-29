Финансист рассказала о способах проверки купюр на подлинность

Несведущему человеку непросто на глаз определить, настоящая ли банкнота, но есть несколько способов, которые можног использовать для первичной проверки, рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова.

«Подлинные купюры обычно имеют особую текстуру, за счет использования специальных материалов и технологий печати. Поддельные купюры могут чувствоваться слишком гладкими или грубыми в сравнении с настоящими. Также на ощупь следует проверить микроперфорацию на купюре: это и штрихи, и мелкие линии по краю банкноты, а также словосочетание "Билет Банка России"», — приводят «Известия» слова эксперта.

Во-вторых, по ее словам, нужно провести визуальный осмотр. Для этого нужно изучить наличие определенных элементов на купюре, сказала финансовый консультант.

«Всего существует четыре разновидности защитных элементов. Кроме тактильного, это проверка купюры на просвет, при наклоне и при увеличении. В первом случае речь идет о водяных знаках, защитной нити и совмещающихся изображениях», — отметила она.

Что касается проверки купюры методом увеличения, то здесь вы должны понаблюдать, есть ли на купюре микротексты и мелкие графические изображения. При наклоне на оригинальной купюре вы должны увидеть скрытые изображения, в том числе и на защитной нити, голограмму, элемент, меняющий цвет, пояснила Волкова.

В случае, если есть подозрения относительно подлинности купюры, эксперт рекомендовала обратиться в банк или к полиции для дополнительной проверки.