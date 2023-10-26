Бывший генсек НАТО Солана тепло отозвался о Путине

Президент России Владимир Путин — человек, который тщательно взвешивает свои слова, заявил бывший генсек НАТО Хавьер Солана.

Путин «много обдумывает вещи прежде, чем их сказать», приводит РБК слова Соланы. Российский президент — это тот, кто «знает, что месть — это блюдо, которое подают холодным», отметил он.

«Он (Путин) не был моим другом, но у меня с ним были очень неподдельные отношения», — добавил бывший генсек НАТО

Хавьер Солана в в декабре 1995 года Солана был избран генсеком НАТО, пост он покинул в 1999 году. Тогда же политик стал генеральным секретарем Совета Европейского союза и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В декабре 2009 года он покинул обе должности.

Путин неоднократно встречался с Соланой, в том числе, когда тот был главой евродипломатии.