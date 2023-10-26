НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Бывший генсек НАТО Солана тепло отозвался о Путине

Источник:
РБК
737 0
Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана
Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана
Фото: Mohammad Hassanzadeh / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин — человек, который тщательно взвешивает свои слова, заявил бывший генсек НАТО Хавьер Солана.

Путин «много обдумывает вещи прежде, чем их сказать», приводит РБК слова Соланы. Российский президент — это тот, кто «знает, что месть — это блюдо, которое подают холодным», отметил он.

«Он (Путин) не был моим другом, но у меня с ним были очень неподдельные отношения», — добавил бывший генсек НАТО

Хавьер Солана в в декабре 1995 года Солана был избран генсеком НАТО, пост он покинул в 1999 году. Тогда же политик стал генеральным секретарем Совета Европейского союза и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В декабре 2009 года он покинул обе должности.

Путин неоднократно встречался с Соланой, в том числе, когда тот был главой евродипломатии.


Еще по теме
Рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордного минимума
Чиновники Евросоюза назвали Венгрию внутренней угрозой
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях
Белый дом допустил достижение Россией военных успехов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая серия сериала «Зимородок» выйдет на неделю позже из‑за траура
Стоит ли переобуваться в китайские шины
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России
Банк России поднял ключевую ставку сразу до 15%
«Яндекс» объяснил рост цен на такси
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

GammiPluh

удивительно, еврейских фашистов осудили

scorpion2777

Фашисты рассуждают о террористах

колобок11

Этим всё сказано!!! "даже не понимаю, как мы это упустили. Согласен. Такие вопросы не решаются в один...

-2rist-

23 года это целое поколение! надо было ему как димон учителям сказать - мол космос это ж призвание!!!...