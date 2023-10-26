Гололед и сильный ветер придут в Новосибирск

Сильный ветер до 23 метров в секунду и гололед ожидаются в Новосибирской области в пятницу, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным Западно-Сибирского Гидрометценнтра, вечером 26 и весь день 27 октября в Новосибирской области ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра до 23 метров в секунду.

Похолодает до 5 градусов мороза ночью, и около ноля днем. Установится снежный покров, на дорогах будет гололед.

Все это может стать причиной опасных явлений: аварий на дорогах, падения деревьев, срывов кровель и обрыва линий электропередач.