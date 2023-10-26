«Пятёрочка Доставка» подвела итоги девяти месяцев работы

Сервис «Пятёрочка Доставка» работает уже в 69 регионах России, пользователи уже оформили около 20 миллионов заказов, сообщили торговой сети, проанализировав итоги работы за январь — сентябрь 2023 года.

С начала года к сервису подключены 10 новых регионов, на данный момент он работает уже в 69 субъектах РФ. Количество населенных пунктов, где присутствует сервис, выросло до 1028 — почти в пять раз.

Сервис стал более доступен жителям сельской местности: число охваченных сельских населенных пунктов (сел, поселков, деревень) увеличилось более чем в шесть раз. Городов, подключенных к сервису, стало больше в четыре раза, а общее население всех населенных пунктов, где работает «Пятёрочка Доставка», увеличилось более чем на 22 миллиона человек.

Самыми крупными городами, в которые сервис пришел в этом году, стали Хабаровск, Владивосток, Владикавказ, Кострома и Нижневартовск, а самыми малочисленными селениями — Камышеваха (Ростовская область), Вороново (Москва), Зелёная Поляна (Башкортостан), подмосковные Грибки и Ворыпаево.

По подсчетам аналитиков, на данный момент к сервису «Пятёрочка Доставка» подключено более 63% населения России, а доля городского населения составила около 82%.

В 2023 году доставка от «Пятёрочки» стала более доступна жителям малых населенных пунктов: население 82% населённых пунктов, в которые пришёл сервис, составляет не более 50 тысяч человек.

Что заказывают в сервисе «Пятёрочка Доставка»

За девять месяцев текущего года пользователи сервиса оформили 19,9 миллиона заказов. В среднем за месяц поступало 2,2 миллиона заказов. Самым продуктивным месяцем этого года стал сентябрь: число заказов составило почти 3,2 миллиона.

Москвичи сделали за январь — сентябрь 4,3 миллиона заказов, жители Московской области — 3,6 миллиона заказов, Санкт-Петербурга — 2 миллиона заказов. Также в число регионов-лидеров вошли Татарстан, Воронежская, Свердловская, Ростовская и Ленинградская области. Среди городов помимо обеих столиц лидируют Казань, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Самыми активными пользователями сервиса (по числу заказов на одного пользователя) в 2023 году оказались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Тульской областей, Ямало-Ненецкого АО, а также Свердловской и Ростовской областей.

А в «личном зачёте» впереди небольшие населенные пункты: городское поселение имени Свердлова, Дубровка, Павлово (Ленинградская область), Иннополис и Куюки (Татарстан), Ямное (Воронежская область), Краснообск (Новосибирская область), Краснозаводск (Московская область), Правдинск (Калининградская область) — на одного пользователя здесь приходится в среднем по 12 заказов.

В пятерку наиболее популярных у пользователей сервиса продуктов вошли тушка цыпленка-бройлера, бананы, томаты, огурцы и сахар-песок.

«Сейчас мы ведем работу над подключением сервиса для жителей Находки (Приморье), Ленинска-Кузнецкого и Белова (Кемеровская область), Краснотурьинска и Асбеста (Свердловская область). Также к нему подключатся новые и уже работающие "Пятёрочки" в городах, численность населения которых не превышает 100 тысяч человек, в целом ряде регионов от юга России и Кавказа до Урала и Сибири», — сообщил руководитель отдела маркетинга сервиса «Пятёрочка Доставка» Денис Нуждин.