НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне

Источник:
Sibnet.ru
2499 53
Инструктор по стрельбе, разыскиваемый за массовое убийство в Льюистоне
Инструктор по стрельбе, разыскиваемый за массовое убийство в Льюистоне
Фото: © Lewiston Police Department

Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне (штат Мэн), в результате которой, по последним данным, погибли 22 человека и 60 были ранены.

Преступник пока не найден. «Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе», — приводит РИА Новости сообщение полиции Льюистона. 

Подчеркивается, что преступник по-прежнему «вооружен и опасен». Его разыскивают сотни полицейских.

По данным американских СМИ, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.

Преступник открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар. Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно. СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых. Власти пока не могут назвать официальных цифр.


Еще по теме
Юрист предупредил о способе кражи денег с банковских вкладов
Сибиряков отправили в тюрьму за участие в наркоканале
Домашний арест Блиновской продлили до 26 января
СК попросил о продлении домашнего ареста Блиновской
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая серия сериала «Зимородок» выйдет на неделю позже из‑за траура
Стоит ли переобуваться в китайские шины
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Обсуждение (53)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
53
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
37
Маск призвал Запад заключить мир с Россией
34
Кремль пообещал, что мир больше не будет крутиться вокруг США
30
Экс-советник Пентагона сообщил о разгроме спецназа США в Газе
23
Отравленный торт прислали на праздник российских летчиков