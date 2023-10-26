Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне

Инструктор по стрельбе, разыскиваемый за массовое убийство в Льюистоне

Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне (штат Мэн), в результате которой, по последним данным, погибли 22 человека и 60 были ранены.

Преступник пока не найден. «Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе», — приводит РИА Новости сообщение полиции Льюистона.

Подчеркивается, что преступник по-прежнему «вооружен и опасен». Его разыскивают сотни полицейских.

По данным американских СМИ, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.

Преступник открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар. Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно. СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых. Власти пока не могут назвать официальных цифр.