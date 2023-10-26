Шоу «Фабрика звезд» возродят

«Фабрика звезд» вернется на телеэкраны спустя 20 лет с
выхода первого сезона, возрождением проекта занялся канал ТНТ, сообщила
директор канала Тина Канделаки.
«Как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря
соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом, когда с тобой
работают лучшие музыканты страны, твои идеи упаковываются в актуальные
аранжировки, а твой образ создают профессиональные стилисты и визажисты», —
написала Канделаки в телеграм-канале о важности «Фабрики» для шоу-бизнеса.
Проект будет называться «Новая фабрика звезд», а кастинг в
шоу начался уже 26 октября. Съемки шоу будут длиться три месяца. Каждую неделю
участники будут представлять по три песни, сообщает РБК со ссылкой на данные с
презентации телеканала.