Шоу «Фабрика звезд» возродят

«Фабрика звезд» вернется на телеэкраны спустя 20 лет с выхода первого сезона, возрождением проекта занялся канал ТНТ, сообщила директор канала Тина Канделаки.

«Как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом, когда с тобой работают лучшие музыканты страны, твои идеи упаковываются в актуальные аранжировки, а твой образ создают профессиональные стилисты и визажисты», — написала Канделаки в телеграм-канале о важности «Фабрики» для шоу-бизнеса.

Проект будет называться «Новая фабрика звезд», а кастинг в шоу начался уже 26 октября. Съемки шоу будут длиться три месяца. Каждую неделю участники будут представлять по три песни, сообщает РБК со ссылкой на данные с презентации телеканала.