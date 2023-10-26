Российская армия получила первую партию колесных САУ «Мальва»

«Ростех» отправил в российские войска первую партию 152-милиметровых самоходных артиллерийских установок «Мальва», говорится в сообщении госкорпорации.

САУ создана на шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Полный привод и мощный дизельный двигатель позволяют ей хорошо преодолевать бездорожье.

«Благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать цели осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров. Скорострельность гаубицы — более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.

Артустановка может вести автоматизированную стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.