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Российская армия получила первую партию колесных САУ «Мальва»

Источник:
Sibnet.ru
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Новейшая российская САУ «Мальва»
Новейшая российская САУ «Мальва»
Фото: © Ростех

«Ростех» отправил в российские войска первую партию 152-милиметровых самоходных артиллерийских установок «Мальва», говорится в сообщении госкорпорации.

САУ создана на шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Полный привод и мощный дизельный двигатель позволяют ей хорошо преодолевать бездорожье. 

«Благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать цели осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров. Скорострельность гаубицы — более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.

Артустановка может вести автоматизированную стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

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Оборона #Оружие
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