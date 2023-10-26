Шеф‑повара изобрели «Бурятский эклер»

Именитые шеф-повара составили новое «Меню Бурятии», в нем появились такие блюда, как «Бурятский эклер» и «Рамен по-бурятски» из конины, сообщает в Туристском информационном центре (ТИЦ) «Бурятия».

Команда топовых шеф-поваров со всей России и Монголии, в том числе Бурятии составили новое меню, где отразили все аутентичные кухни и продукты республики. У команды ушел на все один день: приезжали в район Бурятии, ходили на местные рынки, закупали продукты и придумывали невероятные блюда.

В «Меню Бурятии» вошли 36 блюд, в том числе закуски, десерты и напитки. Это, например, десерт «Жаргал» из темного шоколада и деревенских сливок от семейских, основное блюдо «Рамен по-бурятски» из конины, закусочный голубец с рваной боргойской бараниной и «Бурятский эклер» с икрой из копченой байкальской рыбы.

«Все технологические карты мы передаем Министерству туризма Бурятии и ТИЦ "Байкал". После этого все заведения общественного питания могут обратиться и любые блюда из этого меню выбрать, чтобы готовить у себя. И это для них совершенно бесплатно», — рассказал президент Международного этногастрономического центра Леонид Гилибтерман.