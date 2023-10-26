НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Шеф‑повара изобрели «Бурятский эклер»

Источник:
Sibnet.ru
736 0
Фото: © Туристском информационном центре (ТИЦ) «Бурятия»

Именитые шеф-повара составили новое «Меню Бурятии», в нем появились такие блюда, как «Бурятский эклер» и «Рамен по-бурятски» из конины, сообщает в Туристском информационном центре (ТИЦ) «Бурятия».

Команда топовых шеф-поваров со всей России и Монголии, в том числе Бурятии составили новое меню, где отразили все аутентичные кухни и продукты республики. У команды ушел на все один день: приезжали в район Бурятии, ходили на местные рынки, закупали продукты и придумывали невероятные блюда.

В «Меню Бурятии» вошли 36 блюд, в том числе закуски, десерты и напитки. Это, например, десерт «Жаргал» из темного шоколада и деревенских сливок от семейских, основное блюдо «Рамен по-бурятски» из конины, закусочный голубец с рваной боргойской бараниной и «Бурятский эклер» с икрой из копченой байкальской рыбы.

«Все технологические карты мы передаем Министерству туризма Бурятии и ТИЦ "Байкал". После этого все заведения общественного питания могут обратиться и любые блюда из этого меню выбрать, чтобы готовить у себя. И это для них совершенно бесплатно», — рассказал президент Международного этногастрономического центра Леонид Гилибтерман.

Еще по теме
Названы самые красивые уголки России
«Манжерок» назвали самым посещаемым курортом Сибири
Интерактивный путеводитель появился у Омска
Россиян оставили без туристического кешбэка
смотреть все
Жизнь #Туризм #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая серия сериала «Зимородок» выйдет на неделю позже из‑за траура
Стоит ли переобуваться в китайские шины
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Обсуждение (0)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

GammiPluh

удивительно, еврейских фашистов осудили

scorpion2777

Фашисты рассуждают о террористах

колобок11

Этим всё сказано!!! "даже не понимаю, как мы это упустили. Согласен. Такие вопросы не решаются в один...

-2rist-

23 года это целое поколение! надо было ему как димон учителям сказать - мол космос это ж призвание!!!...