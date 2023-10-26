Путин похвалил главу Минсельхоза за визит в курятник

Президент России Владимир Путин похвалил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева за прямое включение из подмосковного курятника во время совещания главы государства с членами кабинета министров.

Патрушев и Воробьев доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Московской области. Их слова прозвучали на фоне громкого кудахтанья.

«Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, — это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством», — с улыбкой сказал Путин.

Фото: © кадр из трансляции

Президент поинтересовался, почему в России подорожало мясо птицы: с начала года цены выросли более чем на 27%. Патрушев объяснил, что в августе снизилось производство, и отметил, что птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», начали понижать цены на курятину.