Лиана с гигантскими цветами‑«пеликанами» зацвела в Ботсаду ТГУ

Гигантский кирказон распустил огромные цветы размером 40 сантиметров, сообщает пресс-служба ТГУ.

Лиана, родиной которой считается Бразилия, распускает свои необычные бутоны осенью. Цветы гигантского кирказона достигают 40 сантиметров и имеют цитрусово-бергамотовый аромат.

Лиана массово цветет на высоте 6-8 метров, но в этом году зацвела близко к экскурсионной дорожке, поэтому посетители могут детально рассмотреть огромные цветки.

Цветки имеют расширенную трубку, напоминающую клюв пеликана с кожаным мешком и покрытую направленными внутрь волосками. Насекомые заползают в эту трубку, и волоски мешают им выбраться обратно до тех пор, пока не произойдет опыление.

Как отмечают сотрудники Ботсада, у этого растения интересны не только цветки, но и нераспустившиеся бутоны – они внешне очень напоминают надутые желудки.

В мире существует множество разновидностей кирказона – скрученный, маньчжурский и другие. В некоторых странах они используются в народной медицине как потогонное и противовоспалительное средство, но ботаники предостерегают от экспериментов, напоминая, что при приеме внутрь это растение оказывает сильное токсическое воздействие.

Полюбоваться на гигантские цветы-«пеликаны» можно на самостоятельных экскурсиях в оранжереях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00. Стоимость билетов: взрослый – 300 рублей; льготный – 200 рублей.