Белый дом изменил обоснование для военной помощи Украине

Белый дом в частном порядке призывает представителей Конгресса США убеждать граждан в том, что дальнейшее выделение многомиллиардной помощи Украине станет залогом роста экономики США.

«Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, которая вынуждена увеличивать мощности для удовлетворения потребностей Пентагона и союзников», — цитирует Politico выдержки из тезисов.

Газета отмечает, что новая стратегия администрации США направлена на то, чтобы убедить американцев в том, что новые многомиллиардные вложения в Украину пойдут на пользу самим Штатам. В частности, законодателей от обеих партий просят доносить до общественности, что дальнейшая поддержка Киева поможет созданию рабочих мест и укреплению американской промышленности.

Ранее аргументы Белого дома основывались на таких идеях, как защита демократий и разъяснение того, что собственная национальная безопасность Соединенных Штатов окажется под угрозой, если Владимир Путин добьется успеха.

В публикации подчеркивается, что смена стратегии Белого дома происходит на фоне сомнений граждан США в необходимости продолжать помогать Украине и растущего скептицизма относительно компетентности команды президента Джо Байдена в вопросах экономической политики.