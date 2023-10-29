Сперматозоиды оказались способны обходить третий закон Ньютона

Уникальное свойство помогает человеческим сперматозоидам обходить третий закон Ньютона, выяснили японские ученые из Киотского университета.

Третий закон Ньютон гласит, что у каждого действия есть равное и противоположное по силе противодействие. Но трое японских специалистов по гидродинамике и математическому моделированию установили, что сперматозоиды перемещаются с меньшими усилиями, чем должно было быть по этому закону.

Проведя ряд экспериментов, ученые получили необычные результаты. Третий закон не так сильно снижал скорость перемещения сперматозоидов, поскольку в момент противодействия на движущуюся клетку ее форма уже успевала измениться, приводит Naked Science вывод ученых.

По их мнению, хвосты сперматозоидов обладают антисимметричной упругостью, которая позволяет им двигаться, не теряя много энергии. Они волнообразно изгибаются в ответ на движение жидкости, предотвращая противоположную реакцию и сохраняя энергию.