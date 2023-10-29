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Сперматозоиды оказались способны обходить третий закон Ньютона

Источник:
Sibnet.ru
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Уникальное свойство помогает человеческим сперматозоидам обходить третий закон Ньютона, выяснили японские ученые из Киотского университета.

Третий закон Ньютон гласит, что у каждого действия есть равное и противоположное по силе противодействие. Но трое японских специалистов по гидродинамике и математическому моделированию установили, что сперматозоиды перемещаются с меньшими усилиями, чем должно было быть по этому закону.

Проведя ряд экспериментов, ученые получили необычные результаты. Третий закон не так сильно снижал скорость перемещения сперматозоидов, поскольку в момент противодействия на движущуюся клетку ее форма уже успевала измениться, приводит Naked Science вывод ученых.

По их мнению, хвосты сперматозоидов обладают антисимметричной упругостью, которая позволяет им двигаться, не теряя много энергии. Они волнообразно изгибаются в ответ на движение жидкости, предотвращая противоположную реакцию и сохраняя энергию.

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DRAGONWAY

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GammiPluh

хлопцы твои все в хохляндии остались

Nik3316

turan601 это вообще кто такое!? что он прочитает от США и 404 то и правда, как эта тупость бесит уже

velam

ООН Посылают все кому не лень.