Конгрессмен от Республиканской партии из штата Луизиана Майк Джонсон избран новым спикером Палаты представителей Конгресса — третьим человеком в политической иерархии США.

Джонсон получил 220 голосов, чего достаточно для его победы. «Майк Джонсон от Луизианы получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером Палаты представителей», — приводит ТАСС заявление временно исполнявшего обязанности спикера Патрика Макгенри.

3 октября впервые в истории США с поста спикера был смещен Кевина Маккарти. Все это время не удалось выбрать нового человека на этот пост. Работа нижней палаты Конгресса оставались практически парализованной.

Джонсон считается убежденным сторонником экс-президента США Дональда Трампа. Новый спикер в прошлом голосовал против законодательных инициатив, касающихся выделения американской помощи Украине.